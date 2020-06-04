Гарри и Меган в опасности? Принц Уильям просит брата вернуться в Лондон

По всей видимости, решив переехать в Америку, 35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл не были готовы к тому, с чем им пришлось столкнуться. Так, вместо свободной и безоблачной жизни супруги ежедневно страдают от атак репортеров, которые запускают дроны над их домом. Кроме того, недавно Меган и Гарри были вынуждены нанять службу охраны, чтобы быть в безопасности. Особенно тяжело жизнь в Америке дается принцу, который, помимо всех проблем, очень страдает из-за разлуки с семьей, пишет Viva.