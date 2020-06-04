Гарри и Меган в опасности? Принц Уильям просит брата вернуться в Лондон

По всей видимости, решив переехать в Америку, 35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл не были готовы к тому, с чем им пришлось столкнуться. Так, вместо свободной и безоблачной жизни супруги ежедневно страдают от атак репортеров, которые запускают дроны над их домом. Кроме того, недавно Меган и Гарри были вынуждены нанять службу охраны, чтобы быть в безопасности. Особенно тяжело жизнь в Америке дается принцу, который, помимо всех проблем, очень страдает из-за разлуки с семьей, пишет Viva.
Как сообщил инсайдер изданию Us Weekly, Гарри каждый день общается с принцем Уильямом, который переживает за состояние брата. Более того, Уильям даже просит Гарри вернуться с Меган и сыном Арчи обратно в Великобританию, или найти другое, более безопасное место для жизни.
Переезд в чужую страну никогда не бывает легким. Гарри не ожидал, что столкнется с таким количеством проблем. Уильям и Гарри часто общаются на эту тему. Уильям даже посоветовал брату вернуться в Лондон или переехать с семьей в более безопасное место. Он беспокоится о благополучии и безопасности Гарри,
— говорит инсайдер.