Эстонские активисты хотят отставки известного радиоведущего: расистские заявления - последняя капля

Радиоголос SkyPlus Алари Кивисаар подвергся критике, так как во многих случаях его комментарии были якобы расистскими. Теперь активисты движения «Черные жизни» начали кампанию, чтобы ведущего утренней программы сняли с должности.

С этой целью пользователем noblackface была инициирована петиция. На данный момент она собрала более тысячи подписей. Всего несколько часов назад эти цифры были втрое меньше.

По словам инициатора, радиостанция не может рекламировать себя как «самую позитивную радиостанцию в Эстонии», если там продолжают пропагандировать расизм и шовинизм. Наконец, достаточно комментария Кивисаара относительно Джорджа Флойда, который погиб в Соединенных Штатах во время ареста по вине белого полицейского.

2 мая в утренней программе Кивисаар признался, что «был ли темнокожий бандитом, я не углублялся».

«Очевидно, никто не хотел никого убивать, но так бывает», — сказал Кивисаар, добавив: «Может, черные большие бандиты? Ну, я не знаю, может быть, кто-то сделает какую-нибудь статистику». Создатель петиции также привел в пример некоторы вопиющие заявления Кивисаара из прошлого.

Skymeedia игнорирует?

О неожиданных комментариях Алари Кивисаара начали спрашивать и в социальной сети Skyplus. По словам более активных участников, от радио не последует никаких ожидаемых ответов или объяснений. Более того, по словам одного из пользователей, соответствующие замечания удаляются из комментариев под публикациями аккаунта Skyplus в Instagram.

Один пользователь оставил комментарии к двум последним публикациям радиостанции в Instagram и попросил разъяснений относительно Кивисаара. В комментариях пользователь указывает, что радиостанция удалила (по крайней мере) один из его комментариев. ФОТО: Скриншот из Instagram/@skyplus / коллаж Elu24

Комментарий Поома. ФОТО: Скриншот

Движение «Black Lives Matter» и петиция об отставке Кивисаара набирают обороты, особенно в эстонских социальных сетях. На счет этой темы высказался и популярный эстонский блогер Эверт Поом.

Эверт поделился петицией в своем Instagram аккаунте. Хотя Поом и высказался против «уничтожения» людей с различных платформ, он считает, что в этом случае это полностью оправдано.

Второй блогер активно поддерживающий тему BLM, Сидни Томсон, делится с подписчиками в Twitter тем, что Skymeedia не планирует предпринимать какие-либо санкции в отношении Кивисаара.

«Управление Skymedia ведет переговоры с Кивисааром, но прямых изменений не произойдет», — считает Томсон, и советует согласным с петицией подписать ее.