«Угрюмая» кошка по кличке Киця покоряет Instagram-пользователей США

Аккаунт в Instagram для своей кошки девушка завела чуть более двух лет назад – в апреле 2018 года. На страничку забавного пушистика уже подписались 48 тысяч пользователей сети.

«Мой муж на длительное время улетал на родину, чтобы я не скучала, он подарил мне эту кошечку. Выглядела она вполне обычно, но с возрастом начала делать смешные и угрюмые мордочки. Совсем как человек! У Кици нет никаких отклонений или заболеваний, она вполне здорова», – рассказывает сайту «Сегодня.Lifestyle» Виктория.

Девушка отмечает, что кошка «знает и любит только своих хозяев» и делает угрюмую мордочку, если чужой человек хочет ее погладить. «Киця также не любит, когда в доме закрыты двери. Иначе мне приходится вставать в три часа ночи и открывать их, потому что она царапается. А когда открываешь – просто уходит», – смеется хозяйка.

Киця очень любит ряженку. «Редко, но могу позволить ей», – признается Виктория, отмечая, что в Америке есть зоомагазины, где продается качественный органический корм для животных.