ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ты смелая, сексуальная и совершеннолетняя? В Эстонии ищут девочек для дрифта

Elu24 призывает жительниц Эстонии в возрасте от 18 лет и старше принять участие в конкурсе и провести незабываемое лето!

Девочки для дрифта - лицо мероприятия. Они красивые, заметные и общительные. Их можно встретить с флажками у финишной черты, на гоночной трассе или на фоне крутых автомобилей.

Именно они вручают кубки во время церемонии награждения и позируют вместе со всеми на групповых фотографиях. Также выбранные красотки будут на глянцевых страницах нового календаря на 2021 год.

Как принять участие в конкурсе?

Тебе минимум 18 лет,

Пришли короткое описание себя и объясни, почему именно ты подходишь на эту роль,

Добавь снимки себя в полный рост.

Заявки принимаются по адресу: kerli@driftime.ee, последний день приема писем от участниц - 19 июня.

К 21 июня жюри из представителей Эстонского союза дрифта выберет 30 красавиц, которые будут приглашены на интервью. После этого останется лишь 12 женщин, которые примут участие в рекламном мероприятии союза дрифта, их там сфотографируют, а потом снимки будут выставлены на народное голосование.

Народ выберет три любимицы, а еще трех красоток отберет жюри.