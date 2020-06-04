Чт, 4.06.2020
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Пауль Нейцов: «Я не вижу расизма в пародировании темнокожих»

Eesti Muusika Live: Paul Neitsov

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

В свете антирасистских беспорядков в США на эстонское развлекательное поприще обрушилась настоящая лавина извинений, но музыкант Пауль Нейцов не видит проблемы, пишет Elu24.

Беспорядки вызвали информационный шторм во всем мире - и в Эстонии проблема расизма оказалась еще более актуальной, чем когда-либо. Артисты, годами пародировавшие темнокожих знаменитостей в щоу перевоплощений «Su nägu kõlab tuttavalt», начали извиняться один за другим. Пауль Нейцов сам не участвовал в шоу, но он не видит причин, по которым звезды, принявшие участие в шоу, должны извиниться за свои выступления.

«Я изучал историю джазовой музыки и знаю, что темнокожие и белые пародировали друг друга на протяжении веков. Пытаться найти нормальный баланс в этой «войне против расизма»? Расизм — это неприемлемое явление, но я не вижу расизма в пародировании темнокожих», — пишет Нейцов в социальных сетях. «В то же время, я не возражаю против этих заявлений, потому что я сам знаю, как работают наши развлекательные СМИ».
 

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