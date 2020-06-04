Чт, 4.06.2020
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«Никому не нужна, старая и с ребенком»: Анна Седокова об изменах умершего экс-супруга

Анна Седокова.

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Известная певица Анна Седокова вспомнила об изменах первого, ныне уже покойного супруга Валентина Белькевича. Когда исполнительница была беременна, футболист киевского «Динамо» проводил время с другими женщинами в стриптиз-клубах, пишет Сегодня.

Такими откровениями Анна Седокова поделилась во время прямого эфира на своей странице в Instagram. Звезда вспомнила, как нашла супруга в стриптиз-клубе с другой женщиной. Но тогда она не устроила скандала, а просто забрала Валентина домой.

Анна Седокова.

ФОТО: Instagram

Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него. Он сидит выпивший, а я же хорошая женщина, я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Я взяла его за руку и сказала: «А пойдем домой».

– поделилась Анна.

После этого случая Анна плохо спала по ночам и постоянно ждала, когда Валентин вернется с очередной вечеринки. В один момент певица поняла, что больше так жить не может и рассказала матери о намерении развестись. Но женщина тогда ее не поддержала.

«Мама тогда сказала мне: «Не смей расставаться. Ты будешь никому не нужна – женщина, старая и с ребенком на руках». Однако я поняла, что это не так. Я была нужна своей дочери и поэтому решила начать новую жизнь», – призналась Седокова.

Отметим, что Анна Седокова вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича в 2004 году. Через два года супруги развелись. В 2014 году Белькевич умер от отрыва тромба.

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