Эстонская певица оказалась в центре скандала: «Мне правда стыдно. Я была очень напугана»

Но когда я пришла в шоу, я очень хорошо знала, что в лотерейном колесе (с его помощью выбирают артиста, в которого будет перевоплощаться конкретный артист - прим.ред) был темнокожий артист. Мы все должны были это учитывать, и мы это знаем. Я выбрала партнершей по сцене Геттер Яани, и мы перевоплотились в Salt-N-Pepa (американское женское хип-хоп-трио из Куинса, Нью-Йорк - прим.ред) просто из уважения к их музыке. И мне очень нравится эта группа. Честно говоря, я даже не могла подумать о том, что мы сделали что-то не так. Когда я говорю это прямо сейчас, это похоже на чертову глупость. И это было глупостью. Когда начался скандал, я не сразу поняла, в чем дело... Тогда я прочла, что мы сделали blackface, о чем я никогда до этого не слышала.