Эстонская певица оказалась в центре скандала: «Мне правда стыдно. Я была очень напугана»

В свете протестов и беспорядков в США, эстонские артисты, которые примеряли на себя образы чернокожих знаменитостей в передаче «Su nägu kõlab tuttavalt», начали приносить свои публичные извинения. Певица Ханна Мартинсон, которая за время участия в шоу трижды красила кожу в темный цвет, также не осталась в стороне.
Ханна Мартинсон недавно выпустила свой дебютный сингл «Juuni, juuli, august». Девушка признается, что за последнее время получила несколько писем с критикой, в которых ее спрашивали, как она может заниматься продвижением своих писем, если не извинилась за ошибки, сделанные в прошлом.
«Я хочу искренне и от всего сердца извиниться перед всеми темнокожими людьми, чьи чувства я обидела, оскорбила, чью культуру я не уважала, выступая на сцене или делая афрокосички», - сказала Ханна Мартинсон в видео, размещенном в социальных сетях.
Певица заявила, что ее нынешний успех во многом обусловлен участием в шоу:
Но когда я пришла в шоу, я очень хорошо знала, что в лотерейном колесе (с его помощью выбирают артиста, в которого будет перевоплощаться конкретный артист - прим.ред) был темнокожий артист. Мы все должны были это учитывать, и мы это знаем. Я выбрала партнершей по сцене Геттер Яани, и мы перевоплотились в Salt-N-Pepa (американское женское хип-хоп-трио из Куинса, Нью-Йорк - прим.ред) просто из уважения к их музыке. И мне очень нравится эта группа. Честно говоря, я даже не могла подумать о том, что мы сделали что-то не так. Когда я говорю это прямо сейчас, это похоже на чертову глупость. И это было глупостью. Когда начался скандал, я не сразу поняла, в чем дело... Тогда я прочла, что мы сделали blackface, о чем я никогда до этого не слышала.
Как призналась певица, когда она осознала, что произошло, ей стало очень стыдно. И перед Геттер Яани тоже, которая оказалась втянута в скандал из-за того, что Ханна выбрала ее партнером по сцене.
Ханна объяснила, что долго думала о том, как извиниться, но решила помолчать: «Я была очень напугана и не могла разобраться с этой темой». Ханна также объяснила, что, когда во вторник многие опубликовали в Сети черные квадраты в своих аккаунтах в социальных сетях, она этого не делала, потому что чувствовала, что не имеет на это никакого права, ведь она до сих пор не извинилась:
Я не могу говорить о других артистах, но я, конечно, не стала бы делать это прямо сейчас, и я думаю, что они все на самом деле будут говорить одно и то же (по крайней мере, я очень на это надеюсь).