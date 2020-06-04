Экс-участница «Дома-2» Милена Безбородова из Таллинна: «Моя мать — наркоманка!»

29 мая мать Милены Безбородовой Екатерина дала скандальное интервью Dom2Life.ru. Женщина рассказала о том, что четвертого ребенка, сестру Милены, Юлю, она родила как суррогатная мать, раскрыла детали жизни в доме матери и ребенка, алиментах, конфликте Милены с сестрой Алиной, после которого та была вынуждена посещать психолога и об общении с Лешей Безусом.

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В разговоре с Dom2Life.ru Милена призналась, что была шокирована словами мамы. Экс-участница «Дома−2» заявила, что её родительница — врунья.

«Даже моя сестра в шоке от того, что говорит мама. Я была в шоке, когда это увидела. Она говорит, что была суррогатной матерью… Это такое вранье! Честно, я до последнего никому не говорила, кто моя мама, мне не хотелось её позорить. Но моя мать — наркоманка! Не знаю, продолжает ли она сейчас принимать что-то, но были слова о том, что она проходит лечение. Знала я это еще с детства, слышала слова «колеса», «белку словил».

Наркоманки не могут быть суррогатными матерями! Люди, которые не могут иметь детей, ищут женщину с хорошим здоровьем, нормальным весом, без вредных привычек. Она курит, у нее ожирение. Таким людям не дают вынашивать детей! Она всю жизнь врет, поэтому я с ней не общалась, и Леша об этом знает», — рассказала Милена.

По словам мамы Милены, как только она пошла рожать дочь Юлю, сотрудники дома матери и ребенка расторгли с ней договор без каких-либо нарушений условий, после чего Милену, её сестру Алину и брата Алекса забрали в приют.

«Она говорит, что мы жили в доме матери и ребенка, и ей нужно было отлучиться на время четвертых родов — это вранье. Я не помню, чтобы она там была беременна. Когда умерла бабушка, она пропала, дома появлялась раз в неделю-две, а мы были одни. Дома кушать нечего было. Соседка увидела, что дома никого нет, нас забрала полиция.

Через какое-то время мы попали в дом матери и ребенка. Туда берут женщин, которые попали в тяжелую ситуацию, им оказывают социальную поддержку. Но там нельзя пить и наркоманить. Я помню, что нас выгнали, потому что у матери нашли шприцы в упаковке от зубной пасты! Я вчера ей это написала, но она меня заблокировала.