Экс-участница «Дома-2» Милена Безбородова из Таллинна: «Моя мать — наркоманка!»

Экс-участница «Дома-2» отреагировала на интервью родительницы. Милена Безбородова шокирована словами женщины и решила рассказать свою правду.
29 мая мать Милены Безбородовой Екатерина дала скандальное интервью Dom2Life.ru. Женщина рассказала о том, что четвертого ребенка, сестру Милены, Юлю, она родила как суррогатная мать, раскрыла детали жизни в доме матери и ребенка, алиментах, конфликте Милены с сестрой Алиной, после которого та была вынуждена посещать психолога и об общении с Лешей Безусом.
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В разговоре с Dom2Life.ru Милена призналась, что была шокирована словами мамы. Экс-участница «Дома−2» заявила, что её родительница — врунья.
«Даже моя сестра в шоке от того, что говорит мама. Я была в шоке, когда это увидела. Она говорит, что была суррогатной матерью… Это такое вранье! Честно, я до последнего никому не говорила, кто моя мама, мне не хотелось её позорить. Но моя мать — наркоманка! Не знаю, продолжает ли она сейчас принимать что-то, но были слова о том, что она проходит лечение. Знала я это еще с детства, слышала слова «колеса», «белку словил».
По словам мамы Милены, как только она пошла рожать дочь Юлю, сотрудники дома матери и ребенка расторгли с ней договор без каких-либо нарушений условий, после чего Милену, её сестру Алину и брата Алекса забрали в приют.
«Она говорит, что мы жили в доме матери и ребенка, и ей нужно было отлучиться на время четвертых родов — это вранье. Я не помню, чтобы она там была беременна. Когда умерла бабушка, она пропала, дома появлялась раз в неделю-две, а мы были одни. Дома кушать нечего было. Соседка увидела, что дома никого нет, нас забрала полиция.
Через какое-то время мы попали в дом матери и ребенка. Туда берут женщин, которые попали в тяжелую ситуацию, им оказывают социальную поддержку. Но там нельзя пить и наркоманить. Я помню, что нас выгнали, потому что у матери нашли шприцы в упаковке от зубной пасты! Я вчера ей это написала, но она меня заблокировала.
Нас втроем отправили в приют, а ее забрали. Мы там жили три месяца, а потом, в 2009 году, когда нам нужно было его покидать, прабабушка сделала так, чтобы мы жили в детском доме и не попали на улицу. Через какое-то время мать родила, я помню, как я ездила к ней в роддом, видела свою маленькую сестру. И когда суррогатные матери рожают, небиологические родители сразу же забирают ребенка, а Юля жила год в доме малютки! Я помню район и дом, как мы ходили туда. А потом Юлю удочерили, потому что мама подписала отказ от нее. А на нас родительских прав ее лишили в 2014 году для того, чтобы все ее долги не пали на нас в случае чего, это сделала наш социальный работник. Мы с Алиной были в шоке, она так вообще смеялась в голос. Какая суррогатная мать? Это полный бред. Крестная мама отдавала мне альбом, и в нем было свидетельство о рождении сестры Юли, была бумага о лишении родительских прав», — поделилась Безбородова.
«Что касается психолога и Алины. Моя мама… Мне даже не хочется ее мамой называть, с чего-то взяла, что Алина хотела остаться на «Доме−2», а я ее выгнала.
В интервью Екатерина рассказала, что Милена отказалась от предоставленной ей жилплощади как выходцу из детского дома со словами: «Мне нафиг этот бомжатник не нужен», как ей передали работники соцотдела.
И то чтобы социальный работник ко мне якобы плохо относится… У нас очень теплые отношения! Вещи мои до сих пор лежат там, что-то я отдала Алине. У нас идеальные отношения, они держат за меня кулачки, гордятся тем, что я стала порядочным человеком, попала на телевидение», — рассказала Милена.