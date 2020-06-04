Мать выгнанной с «Дома-2» таллиннки Безбородовой дала шокирующее интервью

О конфликте Милены и Алины

То, как она с Алиной поступила, мне тут недавно рассказали — это очень некрасиво. Я так поняла, что Алине, вроде, предлагали оставаться на проекте. А Милена сказала, что не будет еще содержать Алину, типа, вот посмотри, как я живу. И отсюда давай-ка сваливай. Мне об этом рассказала свекровь, потому что я давным-давно не смотрю эти все передачи. Я устала свои нервы портить. И Алина мне этого, к сожалению, не говорила. Она рассказала об этом только вчера вечером. Я этого не видела, и свекровь мне показала видео, как всё происходило. Я была в шоке, как Милена отнеслась к Алине. Зачем она вообще звала Алину на этот день рождения? Чтоб поиздеваться над ребенком, над её чувствами? Она и так девочка очень ранимая, в отличие от Милены, которая идёт по головам. Да, с одной стороны, это хорошо, она очень многого добьётся в своей жизни. Но Алина — очень ранимый ребенок. Оказывается, после этого она очень долго ходила к психологу. Так тоже нельзя относиться к своей сестре.

Милена не оставила сестру Алину на «Доме−2» ФОТО: Zen.Yandex.ru

О ссоре с Миленой

Всё, что говорит мне Милена — это абсолютная неправда. Мне звонят и крестная, и отец. Вот неужели она не понимает, что эта грязь, которую она льет — это всё делает больно ее родным людям? Может, она не считает нас родственниками? Мы Миленой практически не общаемся. Только когда она выливает грязь на меня, когда мне звонят родственники, говорят: «Кать, что это такое?» Как бы то ни было, я ведь отдала детей не от хорошей жизни, не потому что хотела погулять…

И то, что Милена пишет, якобы они были в детдоме, когда я была беременная — это ерунда. И про эти праздники Хэллоуин, как она ходила, песенки пела, конфеты собирала, потому что ей было нечего есть — полный бред. Тогда работала и я, и моя мама, и жили они получше других детей. Так что, строит она из себя бедную овечку, вот и всё.

И сегодня она мне еще огрызается. Я ей пишу, что она не права, я всё могу понять, может, в молодости такая же была, я уже особо не помню. Но я не вела себя так по отношению к родственникам. У нас с мамой были свои проблемы. Но такого не было, как у нас сейчас. Я не понимаю, что творится с этим поколением, которое просто плюет.