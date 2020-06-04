«Это что за ад?» В России вышел гомофобный агитационный ролик за поправки в Конституцию

В России вышел агитационный ролик «Почему поправки к Конституции России - это важно». В нем отображена «Россия 2035 года» и ребенка из детского дома усыновляет семья геев, пишет издание Rus.TVNET.lv.
В социальных сетях такой подход подвергли острой критике. Более того, актер Александр Филимоненко, снявшийся в ролике, выступил против поправок, а ЛГБТ-активисты обратились в Следственный комитет, прокуратуру РФ, Роскомнадзор и Google Russia.
Контекст:
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам в Конституции, одна из которых, в частности, закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины.
Видео: Реклама по поправкам в Конституцию РФ
В рекламе сотрудница детского дома радуется тому, что мальчишку усыновили, но вскоре радость сменяет недоумение, ведь мальчика забирает молодая гей-пара. Примечательно, что «новая мама», которую сыграл Филимоненко, предстает с ярким макияжем и тут же предлагает ребенку нарядиться в платье. За этим следует главный посыл:
«Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию».
Стоит отметить, что ролик вызвал острую критику в социальных сетях.
«Это одновременно самая нелепая и самая чудовищная реклама, которую я видела. А после "гея на передержке" я думала, меня уже ничем не пронять», - написала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
«Это что за ад? Не стыдно? Продолжение прекрасной темы гея на передержке?» - высказалась Ксения Собчак.
«АААА. Официальный ролик к 1 июля: голосуй за поправки в Конституцию, или всех русских детей ЗАБЕРУТ К СЕБЕ ДОМОЙ ГЕИ!!» - отметил издатель "Медиазоны" Петр Верзилов.
"Что это за лютый п....ц?!? у меня нет слов! испанский стыд!" - написала продюсер Лободы Нателла Крапивина.
«Сегодня появился довольно мерзкий ролик в поддержку предстоящего голосования за поправки к Конституции. Народ опять решили попугать геями. Помните, на прошлых выборах был "гей на передержке"? Теперь пошли дальше. (...)
Тем, кто, глядя на эту рекламу, в ужасе закрывает глаза и думает про себя: «Не дай бог!» - стоит задуматься о том, что вы участвуете в довольно подлом эксперименте. Из-за своих комплексов и предрассудков вы отказываете в счастье другим людям.
В России множество детей воспитывается в «однополых семьях», где есть только мама и бабушка, и это никого не пугает»,
- написал российский общественный деятель, журналист и предприниматель Илья Варламов.
По словам снявшегося в роли мамы Филимоненко, он не знает имен заказчиков рекламы, но отмечает, что участников видео попросили не давать интервью. Издание Coda обратилось к нему еще до того, как он получил требование о неразглашении информации, поэтому им он прокомментировал, как попал на съемки.
«В шесть утра написала знакомая, предложила - нужно нетрадиционной ориентации парня сыграть. Я говорю: "Почему нет?". Можно попробовать, тем более сейчас кризис. Сегодня уже второй ролик снимаем. Я в этом же амплуа. Это будет серия, но я играю только в двух», - отметил он.
Филимоненко, по его словам, никого обидеть не хотел и не ожидал, что видео станет столь резонансным. «Это всего лишь персонаж, не значит, что это моя позиция», - сказал он. По словам актера, он не знал, в каком ключе создатели представят ролик.
«То есть мы сняли, а то, что написано уже в ролике самом, уже накладывали потом, и я не знал об этом», - пояснил он.
В то же время, по его признанию, обидевшись на обман со стороны властей, сам он собирается голосовать против поправок в Конституцию:
«Я вне политики. Но тут меня в парке задержали вчера [за нарушение режима самоизоляции], выписали штраф, я до этого не хотел идти голосовать. Теперь решил, пойду голосовать против поправок! Беспредел, что меня задержали и штраф выписали, обманули - сказали, что просто предупреждение будет. У народа и так сейчас беда с деньгами, а власти еще и штрафуют.
Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы».
В свою очередь активисты ЛГБТ-группы «Стимул» обратились в Следственный комитет и прокуратуру РФ, отмечая, что данный ролик «возбуждает ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ, унижает достоинство человека, является откровенно дискриминационным по своей сути». Помимо этого, активисты попросили Роскомнадзор и Google Russia заблокировать видео.
- «Дождь» пишет, что ролик выпустили РИА ФАН и медиагруппа «Патриот», связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как повар Путина.
- Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук заявил, что ролик направлен не против ЛГБТ-сообщества, а в защиту «института семьи как союза мужчины и женщины».
- Отметим, что среди прочего изменение Конституции РФ позволит Путину еще дважды избираться на президентский срок, руководя страной до 2036 года.