Названа дата открытия границы Ленинградской области с Финляндией: может, и с нами вскоре?

Пересечь границу с Финляндией, по словам Дрозденко, петербуржцы смогут уже до начала последнего месяца лета, августа. Такой ответ губернатор Ленобласти дал подписчикам своего Instagram. Однако сохраняется возможность, что открытия границ можно ожидать и раньше заявленного срока. «Если страховка и визы до конца года, то есть шанс использовать. Я запрошу позицию Роспотребнадзора и МИДа по открытию границы», — добавил губернатор.