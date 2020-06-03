Экс-жена Романа Жукова: «Он меня насиловал, поставив лицом к иконам!»

Про свои психологические травмы Елена рассказала в интервью корреспонденту «Собеседника». Это звучит громко на фоне того, что сейчас активно обсуждается тема домашнего насилия над женщинами.

Роман Жуков и Елена прожили в браке 13 лет и стали родителями семерых детей. В 2012 году на пару обрушилось огромное горе – в результате несчастного случая на детской площадке погибла их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория. Оправиться после этой утраты семье было очень тяжело. Но то, что у Елены и Романа мог родиться еще один ребенок и этого не случилось, как утверждает Елена, из-за насилия, которое ей пришлось испытать, знают немногие.

– В 2008 году у меня случился выкидыш, – с горечью вспоминает 37-летняя Елена. – На десятой неделе беременности муж насильно принудил меня заниматься с ним сексом, после чего у меня открылось кровотечение, пришлось вызывать скорую, ребенка я потеряла. Когда я в очередной раз слышу выбешивающий меня вопрос, почему я приняла решение уйти от Романа и жить с шестью детьми отдельно, могу сказать только одно: я не смогла простить ему тот жесткий насильственный секс, приведший к гибели ребенка! Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращенности и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довел до этой трагедии.

Сам Роман в свою очередь неоднократно рассказывал в прессе, что развелся с Еленой из-за того, что та сильно злоупотребляла алкоголем. По словам Елены, такого и близко не было, а проблемы со спиртным были как раз у ее бывшего мужа, что и приводило к его неадекватным действиям.

– Употребление алкоголя без разбора крепости и внушение самому себе, что я – царь, живу, как хочу, и делаю, что хочу, приводило к тому, что крыша съезжала далеко и надолго, – продолжает наша собеседница. – Все это конечно же сопровождалось многочисленными и разнообразными в плане изощренных фантазий оскорблениями и угрозами в мой адрес, выставлением меня из дома ночью беременной, без денег. И этот человек теперь выкладывает у себя на страничке в интернете посты с церковными праздниками! Вот такое у Жукова лицемерие и двуличность! Человек попросту создает себе положительный имидж, прикрываясь набожностью!

По словам Елены, ее бывший муж, еще будучи в браке, сам про себя придумывал скандальные истории, а потом ходил на различные телешоу, рассказывая их, чтобы заработать деньги. Также Роман неоднократно ей изменял и унижал при детях.

– Я хотела его образумить, что-то человеческое вернуть, – вспоминает бывшая жена артиста. – Я не обращала внимания на его разгульный образ жизни и многочисленные беспорядочные половые связи со всеми подряд, особенно на гастролях. Под влияния алкоголя и наркотиков мозг любого здорового человека начинает деградировать и разрушаться. Все это сказывается на его поведении, поступках и словах. Привыкший жить на виду и продавать информацию о себе и своих близких в СМИ, мой муж не гнушался ничем – в ход шла любая сфабрикованная информация, которую можно было монетизировать, чтобы обогатиться. А сейчас, понимая все свои печальные в будущем перспективы, муж задался целью прибрать к своим рукам все, что нажито совместно в браке, а также детей с пособиями на них.

Елена призналась нам, что искренне сочувствует бывшим женам актера Марата Башарова – Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой, которые недавно решились на то, чтобы рассказать о своих психологических и физических травмах, которые они получили, находясь в браке с артистом. По мнению бывшей жены Романа Жукова, женщинам, подвергающимся домашнему насилию, не стоит молчать о своих страданиях, как когда-то это делала она сама ради того, чтобы сохранить идеальную картинку благополучной семьи.