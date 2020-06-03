Ср, 3.06.2020
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Видео: в Москве голый мужчина громил автомобили и пугал жителей

В Москве голый мужчина громил автомобили

ФОТО: скриншот видео

Инцидент произошел в одном из северных районов Москвы 2 июня, сообщает Пятый канал.

 

Голый житель Москвы громил автомобили и не давал проходу гражданам. Неадекватного мужчину сняли на видео очевидцы. Запись они выложили в социальной сети Вконтакте. На кадрах, которые появились в Сети, полностью обнаженный мужчина бегает по улице и бьет кулаками по машинам.

Две прохожие решили заснять на видео его действия. Однако, когда мужчина увидел, что его снимают, он сразу же направился в сторону девушек и начал что-то выкрикивать в их адрес. Испугавшись, девушки решили укрыться в подъезде, но мужчина преградил им вход.

«По улице Хачатуряна, 13 неизвестный и голый мужчина громил автомобили и не давал выйти людям из подъезда. Может быть, кто-то знает этого человека», — подписали видео очевидцы.

Личность мужчины не установлена.

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