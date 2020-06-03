Видео: в Москве голый мужчина громил автомобили и пугал жителей

Голый житель Москвы громил автомобили и не давал проходу гражданам. Неадекватного мужчину сняли на видео очевидцы. Запись они выложили в социальной сети Вконтакте. На кадрах, которые появились в Сети, полностью обнаженный мужчина бегает по улице и бьет кулаками по машинам.

Две прохожие решили заснять на видео его действия. Однако, когда мужчина увидел, что его снимают, он сразу же направился в сторону девушек и начал что-то выкрикивать в их адрес. Испугавшись, девушки решили укрыться в подъезде, но мужчина преградил им вход.

«По улице Хачатуряна, 13 неизвестный и голый мужчина громил автомобили и не давал выйти людям из подъезда. Может быть, кто-то знает этого человека», — подписали видео очевидцы.