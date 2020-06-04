Какие продукты полезнее есть натощак, а какие стоит избегать на голодный желудок

Казалось бы, если ты голоден, то натощак можно съесть абсолютно все, ведь когда пустой желудок все настойчивее требует хоть какой-то пищи, задумываться о влиянии на организм тех или иных продуктов совершенно не хочется.

На самом деле, чашка крепкого кофе, свежевыжатый апельсиновый сок и круассан — это не такой уж полезный завтрак, каким он успел зарекомендовать себя. В этом обзоре мы расскажем, какие продукты натощак принесут больше вреда, чем пользы, а какими, наоборот, можно смело перекусить даже на голодный желудок.

Продукты, которые лучше не есть на голодный желудок

Сладости