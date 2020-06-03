Певица Софи Эллис-Бекстор госпитализирована с травмами: жуткое фото из больницы

Софи травмировала руку и получила ссадины на руке. Под опубликованным кадром артистка сообщила поклонникам, что неудачно упала с велосипеда. Она также поблагодарила всех бегунов, которые помогли ей после падения.

«Я оказалась в больнице после того, как во время вечерней прогулки на велосипеде перевернулась с дорожки вниз на сторону Темзы. Я поставила черно-белую фотографию, чтобы она не была слишком страшной. Со мной все в порядке, это просто синяки и ссадины. Спасибо врачам и персоналу больницы, в которой я родилась, за то, что склеили меня обратно», – сообщила Софи Эллис-Бекстор.