Екатерина Стриженова показала взрослых дочерей и рассказал об их успехах

Екатерина и Александр Стриженовы считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они часто вместе работают, а также посещают светские рауты. В этом году влюбленные отпразднуют 33-летие совместной жизни. У них уже есть не только дети, но и внук Петр. Малыша родила старшая наследница пары Анастасия, которая живет в Нью-Йорке, но часто бывает на родине. А младшая дочка Александра окончила школу и стала студенткой МГУ.

Так как девушки теперь живут самостоятельно, то родители стали реже публиковать фотографии с ними. Когда недавно Анастасия уехала со своим сыном, то Екатерине стало совсем грустно. Однако она никогда не забывает о наследницах.

Артистка опубликовала фото с дочерьми. На кадрах она позирует среди цветов сначала с Сашей, а потом с Настей. Стриженова рассказала, чего добились ее дети. Она напомнила, что старшая дочка в свое время поступила в лучший дизайнерский вуз Европы, а потом перевелась в Parsons — так оказалась в Нью-Йорке. «Сейчас ей 32 года, она директор по рекламе и визуальному контенту бренда в одной из фэшн-компаний, что я расцениваю как большой успех для человека в чужой стране с российским паспортом!

Екатерина Стриженова с дочерью Сашей ФОТО: Instagram

Моей младшей дочери, Александре, 19 лет, она человек очень творческий, и, конечно, был соблазн поступать в театральный — у нее был большой опыт съемок в кино, на телевидении, она вела концерты, играла на сцене в театральных постановках и мюзиклах… Казалось бы, почему не продолжить династию. Дедушка — народный артист, бабушка — народная артистка, папа — режиссер и мама «в том же профсоюзе»! Но лейтмотив «тебе все досталось в этой жизни по блату» заставил Сашу «пойти своим путем» — так она стала студенткой МГУ», — рассказала телеведущая.

Екатерина Стриженова с дочерью Настей ФОТО: Instagram

Стриженова заступилась за Сашу, которую часто критикуют и обвиняют в том, что ей якобы все дается легко, по блату. Артистка заверила, что в обиду свою дочь не даст.