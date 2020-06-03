Лайфхак: как быстро разносить тесную обувь

Если новая обувь заставляет забыть обо всех проблемах и нестерпимо жмет, ее вполне реально привести в нужное состояние всего за одну ночь невероятно простым способом. Топтаться всю ночь, стиснув зубы, в тесной обновке не понадобится — нужно просто поместить башмаки в холодильник и все произойдет само собой.

Итак, берем пару ботинок и два прочных полиэтиленовых пакета. Помещаем пакеты внутрь обуви, расправляем как следует, а потом аккуратно наливаем в них воду и ставим на всю ночь в морозилку.

В соответствии с законами физики вода в пакетах начнет быстро замерзать и увеличиваться в объеме. Образовавшийся лед, в свою очередь, растянет ботинки. И все — утром можно забыть о вчерашней проблеме, надевать обновку и идти — хоть на работу, хоть на прогулку.