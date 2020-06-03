Стало известно о секс-похождениях певца Эмина Агаларова

Напомним, что около двух лет назад молодой человек неожиданно женился на Алене Гавриловой, с которой в итоге недавно развелся.

Согласно одной из версий, Эмин Агаларов расстался с женой, родившей ему дочь Афину, из-за отца, сразу невзлюбившего Гаврилову. «ЭГ» собрал в соцсетях несколько таких слухов.

«Отцу был более выгоден брак Эмина с Лейлой, потому что Алиевы куда богаче и влиятельнее Агаларовых. По рассказам Агаларова-старшего, на горнолыжном курорте в январе 2005 года официант все время сажал Эмина за столик рядом с Алиевыми, а Эмин звонил отцу и говорил: «Хочешь хохму? Тут вся семья Алиевых. Готов дать 100 евро официанту, чтоб он меня пересадил». Араз сказал: «Нет, так некрасиво, лучше подойди и передай от меня привет». Эмин сделал, как сказал отец. Потом уже он сказал, что хочет ухаживать за Лейлой, но не знает, как начать. Тогда Араз подключился… Вообще Лейла слишком хороша была для Эмина. И внешне, и по другим параметрам она куда интереснее этой Алены», - пишет участница интернет-форума baginya.org Ani.

Другая форумчанка заявила, что «Алена прошла все койки Саранска», а затем пошла «охотиться» в Москве, где познакомилась с Тарико. «У него трое киндеров - две девочки-близняшки от Татьяны Осиповой и сын от Гавриловой. С Осиповой он как раз и был до Гавриловой. А потом девчонок забрал в Италию, чтобы они там учились и жили с его матерью. Осипова с ним судилась, но он дело выиграл и заставил ее алименты платить. Это широко в СМИ освещалось, что он, мол, лишил детей матери. А по мне так она просто хотела побольше кусок пирога откусить. Такая же участь постигла и Гаврилову. Тарико на ней не женился», - напоминает Zlayavedma.

На этом фоне пользовательница с ником Мысли Ким Кардашьян заявила, что Гаврилова встречалась с Агаларовым в течение трех лет, пока он еще был женат на Лейле, а свадьба с Аленой состоялась «по залету», причем отец Эмина даже не пришел на свадьбу.

Согласно другой версии, Агаларов расстался и с Аленой, и с Лейлой из-за своей «сексуальной ненасытности». В Сети есть множество рассказов девушек о том, что певец буквально не пропускает ни одной юбки. «Когда моя сестра участвовала в конкурсе «Мисс Русское Радио» в 2013 году, я поехала с ней в Москву для поддержки и попала на закрытое афтепати для участниц в ресторане Эмина. Он отношения к конкурсу не имел, но заявился туда с друзьями - Мурадом и Тимуром. Сразу подсел к какой-то девице за бар и начал откровенно клеиться. Меня очень удивило, что человек такого уровня может сам себя так предлагать, причем будучи тогда женатым на Лейле и, судя по всему, уже встречаясь с Аленой. Обрабатывал он девицу минут десять, пока его друганы ходили по ресту, искали пассий себе. А вскоре все трое резко сорвались и ушли с телками», - пишет Eliza.

Пользовательница с ником Barbara отмечает, что Мурад и его брат Тимур, как правило, первыми подходят знакомиться к девушкам в ресторанах, а затем приводят их за столик к Эмину. «Сама несколько раз наблюдала эту картину. Иногда они берут контакты и договариваются потом встретиться в более тихих закрытых клубах для своих, где уже вместе с Эмином разводят девок на это самое. Или через эскорт-менеджера устраивают закрытые тусовки с моделями. У моей подруги была знакомая модель, которая эскортила. Как-то ее привезли на такую закрытую тусовку к Эмину. Мужики там напились, накурились и стали разбирать девок на продолжение. Одна из них по-смела прикольнуться в адрес Эмина. Он шутку не оценил и со словами «Ты чё, не поняла, с кем говоришь?» выгнал ее без оплаты. А нашу знакомую модель выбрал себе. Они поехали к нему домой. Это было в первые годы его женитьбы. Сперва Эмин вел себя с моделью нормально. Потом, с ее слов, «полез не туда, куда надо». Короче, она все вытерпела. Он заплатил ей чуть больше и обещал позвать еще. Так что не ведитесь, девочки, на его улыбку и романтичные песенки», - рассказывает она.