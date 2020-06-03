Стало известно о секс-похождениях певца Эмина Агаларова

Вокруг личной жизни певца и сына владельца Crocus Group Араза Агаларова, бывшего мужа дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой - Эмина Агаларова - разгораются новые страсти, пишет Topnews.
Напомним, что около двух лет назад молодой человек неожиданно женился на Алене Гавриловой, с которой в итоге недавно развелся.
Согласно одной из версий, Эмин Агаларов расстался с женой, родившей ему дочь Афину, из-за отца, сразу невзлюбившего Гаврилову. «ЭГ» собрал в соцсетях несколько таких слухов.
Другая форумчанка заявила, что «Алена прошла все койки Саранска», а затем пошла «охотиться» в Москве, где познакомилась с Тарико. «У него трое киндеров - две девочки-близняшки от Татьяны Осиповой и сын от Гавриловой. С Осиповой он как раз и был до Гавриловой. А потом девчонок забрал в Италию, чтобы они там учились и жили с его матерью. Осипова с ним судилась, но он дело выиграл и заставил ее алименты платить. Это широко в СМИ освещалось, что он, мол, лишил детей матери. А по мне так она просто хотела побольше кусок пирога откусить. Такая же участь постигла и Гаврилову. Тарико на ней не женился», - напоминает Zlayavedma.
На этом фоне пользовательница с ником Мысли Ким Кардашьян заявила, что Гаврилова встречалась с Агаларовым в течение трех лет, пока он еще был женат на Лейле, а свадьба с Аленой состоялась «по залету», причем отец Эмина даже не пришел на свадьбу.
Согласно другой версии, Агаларов расстался и с Аленой, и с Лейлой из-за своей «сексуальной ненасытности». В Сети есть множество рассказов девушек о том, что певец буквально не пропускает ни одной юбки. «Когда моя сестра участвовала в конкурсе «Мисс Русское Радио» в 2013 году, я поехала с ней в Москву для поддержки и попала на закрытое афтепати для участниц в ресторане Эмина. Он отношения к конкурсу не имел, но заявился туда с друзьями - Мурадом и Тимуром. Сразу подсел к какой-то девице за бар и начал откровенно клеиться. Меня очень удивило, что человек такого уровня может сам себя так предлагать, причем будучи тогда женатым на Лейле и, судя по всему, уже встречаясь с Аленой. Обрабатывал он девицу минут десять, пока его друганы ходили по ресту, искали пассий себе. А вскоре все трое резко сорвались и ушли с телками», - пишет Eliza.
Пользовательница с ником Barbara отмечает, что Мурад и его брат Тимур, как правило, первыми подходят знакомиться к девушкам в ресторанах, а затем приводят их за столик к Эмину. «Сама несколько раз наблюдала эту картину. Иногда они берут контакты и договариваются потом встретиться в более тихих закрытых клубах для своих, где уже вместе с Эмином разводят девок на это самое. Или через эскорт-менеджера устраивают закрытые тусовки с моделями. У моей подруги была знакомая модель, которая эскортила. Как-то ее привезли на такую закрытую тусовку к Эмину. Мужики там напились, накурились и стали разбирать девок на продолжение. Одна из них по-смела прикольнуться в адрес Эмина. Он шутку не оценил и со словами «Ты чё, не поняла, с кем говоришь?» выгнал ее без оплаты. А нашу знакомую модель выбрал себе. Они поехали к нему домой. Это было в первые годы его женитьбы. Сперва Эмин вел себя с моделью нормально. Потом, с ее слов, «полез не туда, куда надо». Короче, она все вытерпела. Он заплатил ей чуть больше и обещал позвать еще. Так что не ведитесь, девочки, на его улыбку и романтичные песенки», - рассказывает она.
Однако официально никто из семьи Агаларовых не комментирует эту информацию.