СМИ: россиян продержат на карантине до лета 2021 года

План восстановления российской экономики поделен на три части, в соответствии с этапами отмены мер. Первый, этап адаптации, продлится до сентября 2020 года. В него войдет «продолжение ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса». При этом, около 70% российских регионов будут находиться не выше второго этапа открытия экономики по методике Роспотребнадзора.

А ведомство заявляло, что в таких условиях гулять и заниматься спортом можно будет одному-двум людям (расстояние между ними должно быть не менее 5 м), гуляя, нельзя посещать места массового скопления людей и детские площадки. Разрешат работу небольших объектов непродовольственной торговли ( с условием, что площадь зала - до 400 кв. м) и сферы услуг, "исключающих одномоментный контакт большого числа людей".

Цель с точки зрения экономики - нормализовать упавшие доходы населения на новых уровнях и не допускать их дальнейшего падения, не позволять рецессии распространятся в новые сектора экономики, в уже пострадавших отраслях - удержать стабильную ситуацию.

С октября 2020-го по июнь 2021-го - второй этап также с «сохранением отдельных ограничительных мероприятий», уточняет источник СМИ. К концу этого периода не более 20% субъектов РФ будут находиться на третьем этапе снятия ограничений по методике Роспотребнадзора.

На втором этапе разрешается: возобновить работу предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей и площади, открыть кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения, а также парки, скверы и другие места отдыха (при условии сохранения социального дистанцирования). Как полагают власти, должен наступить восстановительный рост экономики и доходов граждан.