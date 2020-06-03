«Я счастлива!» Барановская призналась, где и с кем празднует юбилей

В среду, 3 июня, известная теле- и радиоведущая Юлия Барановская отмечает свой 35-й день рождения. С самого утра прекрасную диву поздравляют родственники, друзья и коллеги по цеху: ее Instagram буквально разрывается от комплиментов и приятных слов! Однако не многие знают, где и с кем Юлия отмечает этот замечательный праздник, пишет Пятый канал.
В беседе с каналом звезда отметила, что сегодня у нее потрясающее настроение, поскольку день рождения проходит в привычной и по-настоящему любимой обстановке.
[Отмечаю] своим любимым образом, как я отмечаю почти все праздники, кроме дней рождений моих детей: я — на работе! На съемочной площадке сегодня с девяти утра и, примерно, до 12 ночи… Вот так!
— смеясь, призналась Барановская.
И тут же добавила, что данный факт ее ничуть не огорчает. Ведь любимые коллеги организовали все наилучшим образом: вручили массу полезных и красивых подарков, а также шикарные букеты.
Я счастлива! У меня потрясающая команда!
— заявила звезда.