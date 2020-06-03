«Я счастлива!» Барановская призналась, где и с кем празднует юбилей

В среду, 3 июня, известная теле- и радиоведущая Юлия Барановская отмечает свой 35-й день рождения. С самого утра прекрасную диву поздравляют родственники, друзья и коллеги по цеху: ее Instagram буквально разрывается от комплиментов и приятных слов! Однако не многие знают, где и с кем Юлия отмечает этот замечательный праздник, пишет Пятый канал.