Причины проявления агрессии могут быть различными

Неприятный опыт надолго откладывается в кошачьем сознании. Например, вы гладили кошку, чтобы успокоить перед купанием или поездкой к ветеринару. Запомнив последствия, происходящие после ласки, которые ей не понравились, кошка может бояться поглаживаний.

Беременная кошка заботится не только о себе, но и о еще нерожденных малышах. Любое неосторожное движение, даже любимого хозяина, она может расценить как потенциальную угрозу и начать защищать потомство.

Кошкам не нравится, когда дотрагиваются до их “запретных мест”, например, до животика, либо поглаживания были слишком резкими. На это они отвечают агрессией. Чтобы кошка не кусалась, когда ее гладишь, посмотрите, как правильно гладить кошку.

Если у вас произошла ссора с кошкой, она может затаить обиду, остерегаться вас и долгое время не даваться на руки.

Приходя к хозяину, кошка имеет планы о том, сколько раз ее должны погладить и считает, что хозяин понимает ее. Если вы сделали слишком мало или много поглаживаний или не почесали в нужном месте, нарушив кошачьи планы, ждите наказания. Это зависит только от характера питомца (некоторые могут гладиться буквально часами).

Неприятные запахи – еще одна причина, почему кошки кусаются, когда их гладишь. Если руки пахнут цитрусовыми, лавандой или другими животными, кошка откажется от ваших поглаживаний.

У кошек могут быть проблемы со здоровьем – ей больно от прикосновений или она пытается показать, что ее что-то беспокоит, так как не может сказать. Если остальные причины исключены, то стоит обратиться к ветеринару.

Лизание перед укусом является предупреждением, что кошке что-то не нравится. Чего именно она хочет - неизвестно: возможно, требует прекращения ласки или хочет угощения. Сначала она пытается показать это, не прибегая к грубой силе. Если же желание не исполнено - ждите укуса.

Если котенок кусается и царапается

Маленькие котята намного активнее взрослых кошек – им постоянно нужно бегать и прыгать и тяжело усидеть на одном месте, пока их гладят. Поэтому такая реакция может быть связана с нежеланием гладиться.