Анна Семенович похвасталась результатом похудения

40-летняя Анна Семенович отказалась от еды ради стройной фигуры. Старания звезды были ненапрасны. Певица похудела и не собирается останавливаться на достигнутом, сообщает Cosmo.
Исполнительница призналась, что за время карантина прибавила в весе. По словам Анны, она переживала проблемы в личной жизни и «заедала» стресс.
Семенович в конце мая всё же смогла взять себя в руки. Артистка отправилась в клинику снижения веса и объявила голодовку. Звезда уверяла, что отказ от еды полезен для очищения организма. Анна планировала так худеть 5 дней под наблюдением врача. Однако специалист позволил голодать артистке на день меньше.
Утром звезда выпила овсяный кисель на воде и без сахара. Анна призналась, что после голодовки напиток показался ей самой вкусной едой на свете. Экс-солистка группы "Блестящие" отметила, что за четыре дня уменьшила желудок, который растянула на карантине, а также «успокоила» вкусовые рецепторы. Теперь еда без соли и приправ кажется ей очень вкусной. «Раньше я прямо засаливала продукты, использовала огромное количество приправ, а это приводило к задержке воды в организме и лишнему весу! Голодание дало мне крутой пинок, и я буду продолжать идти к своей цели! Результат у меня отличный: уже 3 кг за четыре дня голодания», - похвасталась артистка в Instagram.
Артистка также показала забавное видео, которое сняла во время завтрака. Семенович радостно вбежала в обеденный зал и заявила, что наконец-то сможет поесть.
Ну вот он долгожданный день настал 😂😅 Я выдержала четыре дня голода , вчера был самый сложный день и мой врач (Егоренкова Наталья Петровна) , приняла решение сегодня меня выводить из голода на диетическое питание ! Утром мне дали овсяный кисель без сахара, просто на воде и мне он показался самым вкусным питанием на свете 😂😂 Я чувствую как у меня уменьшился желудок, который я растянула на карантине и успокоились вкусовые рецепторы, теперь еда без соли и приправ кажется мне очень вкусной . Раньше я прям засаливала продукты , использовала огромное количество приправ, а это приводило к задержке воды в организме и лишнему весу ! Но теперь все изменилось, мне хватит сил поменять свои вкусовые привычки , на это мне понадобится 21 день! Голодание дало мне крутой пинок и я буду продолжать идти к своей цели 💪🏼 Результат у меня отличный , уже 3 кг за четыре дня голодания , продолжаем стройнеть дальше 😁 Кто со мной? 👇🏼 @revital_park #здоровье #правильноеголодание #стройность #очищениеорганизма #токсиныпрочь #бодипозитив