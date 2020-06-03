Анна Семенович похвасталась результатом похудения

Утром звезда выпила овсяный кисель на воде и без сахара. Анна призналась, что после голодовки напиток показался ей самой вкусной едой на свете. Экс-солистка группы "Блестящие" отметила, что за четыре дня уменьшила желудок, который растянула на карантине, а также «успокоила» вкусовые рецепторы. Теперь еда без соли и приправ кажется ей очень вкусной. «Раньше я прямо засаливала продукты, использовала огромное количество приправ, а это приводило к задержке воды в организме и лишнему весу! Голодание дало мне крутой пинок, и я буду продолжать идти к своей цели! Результат у меня отличный: уже 3 кг за четыре дня голодания», - похвасталась артистка в Instagram.