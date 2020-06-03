Ср, 3.06.2020
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Анна Семенович похвасталась результатом похудения

Анна Семенович

ФОТО: Instagram

40-летняя Анна Семенович отказалась от еды ради стройной фигуры. Старания звезды были ненапрасны. Певица похудела и не собирается останавливаться на достигнутом, сообщает Cosmo.

Исполнительница призналась, что за время карантина прибавила в весе. По словам Анны, она переживала проблемы в личной жизни и «заедала» стресс.

Семенович в конце мая всё же смогла взять себя в руки. Артистка отправилась в клинику снижения веса и объявила голодовку. Звезда уверяла, что отказ от еды полезен для очищения организма. Анна планировала так худеть 5 дней под наблюдением врача. Однако специалист позволил голодать артистке на день меньше.

«Ну вот он, долгожданный день, настал. Я выдержала четыре дня голода. Вчера был самый сложный день, и мой врач приняла решение сегодня меня выводить из голода на диетическое питание!» - рассказала Семенович.

Утром звезда выпила овсяный кисель на воде и без сахара. Анна призналась, что после голодовки напиток показался ей самой вкусной едой на свете. Экс-солистка группы "Блестящие" отметила, что за четыре дня уменьшила желудок, который растянула на карантине, а также «успокоила» вкусовые рецепторы. Теперь еда без соли и приправ кажется ей очень вкусной. «Раньше я прямо засаливала продукты, использовала огромное количество приправ, а это приводило к задержке воды в организме и лишнему весу! Голодание дало мне крутой пинок, и я буду продолжать идти к своей цели! Результат у меня отличный: уже 3 кг за четыре дня голодания», - похвасталась артистка в Instagram.

Семенович планирует не останавливаться на достигнутом и худеть дальше. Певица убеждена, что ей хватит сил поменять вкусовые привычки. По словам звезды, на это ей понадобится 21 день.

Артистка также показала забавное видео, которое сняла во время завтрака. Семенович радостно вбежала в обеденный зал и заявила, что наконец-то сможет поесть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну вот он долгожданный день настал 😂😅 Я выдержала четыре дня голода , вчера был самый сложный день и мой врач (Егоренкова Наталья Петровна) , приняла решение сегодня меня выводить из голода на диетическое питание ! Утром мне дали овсяный кисель без сахара, просто на воде и мне он показался самым вкусным питанием на свете 😂😂 Я чувствую как у меня уменьшился желудок, который я растянула на карантине и успокоились вкусовые рецепторы, теперь еда без соли и приправ кажется мне очень вкусной . Раньше я прям засаливала продукты , использовала огромное количество приправ, а это приводило к задержке воды в организме и лишнему весу ! Но теперь все изменилось, мне хватит сил поменять свои вкусовые привычки , на это мне понадобится 21 день! Голодание дало мне крутой пинок и я буду продолжать идти к своей цели 💪🏼 Результат у меня отличный , уже 3 кг за четыре дня голодания , продолжаем стройнеть дальше 😁 Кто со мной? 👇🏼 @revital_park #здоровье #правильноеголодание #стройность #очищениеорганизма #токсиныпрочь #бодипозитив

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

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