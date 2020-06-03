«Моя прекрасная няня»: о чем долгие годы молчала съемочная группа сериала

Лучшая няня – Мэри Поппинс. Так было до 2004 года, пока на экранах не появился телесериал «Моя прекрасная няня» в главных ролях с российской актрисой Анастасией Заворотнюк. Но изначально на роль «Няни Вики» претендовали совсем другие знаменитости – Наташа Королева, которая была вынуждена отказаться от съемок из-за плотного графика, Анастасия Стоцкая и даже Жанна Фриске, пишет Segodnya.

Изначально на главную роль утвердили опытную актрису Нонну Гришаеву с одесским акцентом, который так подходил к образу «Няни Вики». С ней даже успели отснять несколько серий, как на площадке появилась Анастасия Заворотнюк. В нее влюбились миллионы телезрителей и ее партнер по сериалу – Сергей Жигунов.

Несмотря на то, что для Анастасии лента «Моя прекрасная няня» стала толчком в карьере, многие поговаривают, что сериал – проклятый.

Больше года Заворотнюк лечится от четвертой стадии рака мозга, а ее родные молятся за здоровье звезды. Поклонники склоняются к мнению, что актриса заболела именно из-за съемок в сериале. Мол, на этой истории лежит проклятие. Аргументируя это тем, что актриса из американской версии сериала Фрэн Дрешер тоже боролась с онкологией.

От этой болезни умерла и экранная мать Заворотнюк – актриса Любовь Полищук. Более того, коллеги звезды вспоминают, как Полищук страдала от болей.

«Любовь так страдала от болей, что в перерывах между дублей могла только лежать», – делится актер Борис Смолкин, сыгравший роль дворецкого Константина.