Вышла замуж? Решетова случайно показала документы с новой фамилией

24-летняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова вчера запостила видео, которое удивило ее фолловеров. На нем она продемонстрировала подарочный сертификат от ателье по пошиву одежды, пишет Сплетник.
В письме от марки к владелице салона красоты обращаются по фамилии Юнусова (настоящее имя рэпера — Тимур Юнусов), из чего фанаты Насти сделали вывод, что она уже успела сменить фамилию.
Некоторые поклонники Анастасии решили, что она и Тимати сыграли тайную свадьбу. Последнее время молодая мама часто называет в микроблоге Тимати своим супругом и уже около двух лет носит на безымянном пальце кольцо с бриллиантом, которое похоже на помолвочное. Однако никаких официальных новостей о замужестве Решетовой не было. А мама Тимати, Симона Юнусова, не раз заявляла, что оба ее сына — холостяки.
Впрочем, журналисты уже успели выяснить, что в реестре индивидуальных предпринимателей, который доступен на официальном сайте налоговой службы России, на 3 июня 2020 года владелица бизнеса Анастасия Решетова продолжает числиться под своей фамилией. Если бы рэпер и модель оформили свои отношения, то соответствующие изменения в надзорный орган Решетовой нужно было бы внести в первую очередь, как того требует российское законодательство.