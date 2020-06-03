Вышла замуж? Решетова случайно показала документы с новой фамилией

В письме от марки к владелице салона красоты обращаются по фамилии Юнусова (настоящее имя рэпера — Тимур Юнусов), из чего фанаты Насти сделали вывод, что она уже успела сменить фамилию.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Некоторые поклонники Анастасии решили, что она и Тимати сыграли тайную свадьбу. Последнее время молодая мама часто называет в микроблоге Тимати своим супругом и уже около двух лет носит на безымянном пальце кольцо с бриллиантом, которое похоже на помолвочное. Однако никаких официальных новостей о замужестве Решетовой не было. А мама Тимати, Симона Юнусова, не раз заявляла, что оба ее сына — холостяки.