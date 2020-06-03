Возлюбленная Илона Маска решила продать часть своей души

Недавно у Клэр Буше (настоящее имя певицы - прим.ред), которая недавно родила сына, открылись две онлайн-выставки в галереях современного искусства в Лос-Анджелесе, пишет ТСН.

По сообщению издания Bloomberg, Grimes на выставке представила свои картины, принты, фото, а также видео для медитаций. И самым оригинальным экспонатом оказался договор на продажу души.

По словам певицы, она не хотела, чтобы часть ее души кто-то покупал, поэтому решила назначить цену в 10 миллионов долларов, но потом передумала, считая подобную цену неуместной в эпоху пандемии.

Сейчас договор выставлен на аукцион, и его обладателем станет тот, кто предложит наивысшую цену. Звезда считает, что такая акция символизирует то, что с каждым проданным произведением художник отдает часть своей души.