Пользовательница TitTok показала, что будет, если положить клубнику в соленую воду

Чтобы как следует помыть клубнику, надо насыпать в воду соли и подождать, пока она растворится. Некоторые даже советуют добавить немного уксуса.

ФОТО: TikTok

Через некоторое время из внешне абсолютно безупречных ягод начинают вылезать белые червячки, которые выглядят не слишком аппетитно, если судить по многочисленным комментариям испуганных пользователей. Некоторые пользователи даже писали, что не будут покупать и употреблять клубнику.

ФОТО: TikTok

Хотя подобные эксперименты проводились с клубникой, фермеры утверждают, что таких червячков можно найти в избытке и в других фруктах. Это личинки фруктовой мушки дрозофилы, которая откладывает яйца в созревшие ягоды. Хотя личинки не выглядят слишком аппетитными, если человек проглотит червячков, ему ничего не грозит: они безвредны для здоровья.