Оскар Кучера смог победить коронавирус сам, без врачей и больниц

«Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом. Семья перенесла легко, я чуть тяжелее, но без пневмонии и больницы. Произошло это на майские праздники. 12 мая у меня уже не было температуры, и я пошел на поправку. Сдал все анализы.

Сначала подтвердили Covid-19, потом что его уже нет, и в итоге следующий анализ показал наличие антител G. Но в любом случае было принято решение не подвергать опасности коллег, и я остался дома на карантине», – пояснил Кучера.

Также актер удивился тому, что отметил майские праздники в большой компании близких друзей и родственников, однако никто из них не заразился от него.