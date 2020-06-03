Что это за черная полоска внутри креветок? Ответ заставит вас вздрогнуть!

Уже закупились морепродуктами и настроились на воплощение кулинарной фантазии в жизнь? Возьмите в руки креветку и внимательно приглядитесь. Видите эту тонкую черную полоску?

Erizos.mx ФОТО: Lifter

Не придавая большого значения таким мелочам, вы смело бросите креветку в бульон или же прямо в рот. Вкусно же! Сегодня пришел день узнать всю правду об этой черной полоске, которую вы до сих пор так упорно игнорировали. Так вот, это отходы их жизнедеятельности!

Дышите глубже. Конечно, такая новость может шокировать кого угодно. Представляем, каково это - когда весь привычный мир рушится прямо на глазах.

Не нужно сразу же вносить креветки в черный список. У нас есть и хорошая новость: да, черная полоска на спинке - это грубо говоря их отходы, но оно абсолютно безвредно, ведь рацион этих ракоподобных состоит в основном из водорослей и планктона.

Некоторые хозяйки заморачиваются и удаляют эти черные полосы. Но даже если вы решите их оставить - ничего страшного!

Если это открытие напугало вас, можете использовать вилку, чтобы избавиться от ненавистной черной полосы. Хотя есть вещи и похуже, чем тонюсенький пищевод креветки на ужин.