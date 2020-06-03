Редкое фото Юлии Высоцкой с дочерью и сыном стало достоянием публики

В 2013 году Андрей Кончаловский попал в аварию во Франции. Особенно сильно пострадала его дочь Мария. Сообщалось даже, что она впала в кому.

В настоящее время родители, режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая, предпочитают не распространяться о состоянии Маши. Возможно, из-за недостатка информации общественность интересуется, что же происходит с дочерью знаменитостей. А каждая новость, в которой фигурирует имя наследницы именитого семейства, приковывает особое внимание.

Так, например, в Сети распространилась фотография, на которой запечатлена Юлия Высоцкая вместе с детьми: дочерью Машей и сыном Петей. Это архивный снимок. Его выложили фанаты другой популярной актрисы Татьяны Кравченко, звезды комедийного сериала «Сваты».