Отец Жанны Фриске отказывается вернуть долг за лечение певицы: детали скандала

«Сегодня» напоминает, что в 2017 году с Владимира Фриске было взыскано около 14 миллионов рублей (177 215 евро) в счет той суммы, которую он в 2014 году получил от благотворительной организации на лечение певицы от рака.

Но, как сообщает Telegram-канал Mash, служба судебных приставов потребовала от него также уплатить сбор на сумму 1 миллион 518 тысяч рублей.

Тогда мужчина просил уменьшить сумму сбора на 379 000 рублей (4 797 евро), ссылаясь на тяжелое материальное положение и инвалидность. Перовский суд Москвы отказал отцу Фриске, теперь он планирует обжаловать решение органов.