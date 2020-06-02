Дочь Александра Малинина хотят положить в психиатрическую клинику

Певица в отчаянии оттого, что не знает, как помочь единственной наследнице, которая стала неуправляемой и очень агрессивной.

«В последнюю неделю у Киры начались срывы. У нее резко меняется настроение. Раньше не придавала этому значения. Думаю, что во всем виноваты ее непростые отношения с отцом. Сама Кира уверяет, что расстраивается из-за несостоявшейся свадьбы, и сетует на то, что не может увидеться со своим молодым человеком. Они каждый день разговаривают по телефону, но этого ей недостаточно. Вся проблема в том, что везде карантин», — призналась Зарубина на передаче Первого канала «Пусть говорят».

По поводу непростой ситуации в семье 61-летней артистки высказалась психолог Наиля Бирарова.

«У девочки истерия, и это надо лечить, — подчеркнула специалист. — Не стоит пока прибегать к медикаментам. У Киры есть какая-то внутренняя боль, которую подавили. Эта проблема приобрела хронический характер. Я готова помочь ей справиться».

Кира мечтает о встрече с любимым

С мнением Бираровой солидарен и психиатр-нарколог Эркен Иманбаев. «Кира — недолюбленный ребенок. Ей не хватает отца. Если мы взглянем на ее парня, то увидим, что он чем-то похож на Александра Малинина. Кира подсознательно выбрала мужчину старше себя, а это значит, что она нуждается в отце. Хроническая психотравмирующая ситуация, в которую девушка попала, не дает нормально жить. Ей нужно разобраться в этом и лечь в больницу», — такую рекомендацию дал специалист.