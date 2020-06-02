Российскому блогеру грозит наказание за откровенную фотосессию в парке

Не стесняясь ни камеры, ни прохожих, она, заигрывая, демонстрировала свое обнаженное тело. Разрешала снимать даже бесцеремонным прохожим.

Девушка рассказывает, что в парк ее привело чувство прекрасного. «Честное слово, я не ожидала, что будет такой ажиотаж. Я уже пять лет делаю такие фотосессии, для меня это не проблема раздеться и пройтись голой по городу. Но это было с 5 до 7 утра. Ни раньше ни позже, с 5 до 7 утра», - говорит Ева Мария.

Она больше 5 лет будоражит своими пикантными фотосессиями местных жителей. На этот раз в ее дверь постучали полицейские. После публикации видео в Сети правоохранители наведались к Еве. Но из нежного ангела и страстной дьяволицы девушка превратилась в скрытного и очень быстрого хулигана.

«Я дождалась, пока они уйдут. Я пробежала через лестницу, через черный ход, запрыгнула в такси, мы уже поехали, но двое полицейских догнали машину. Они знают мое творчество уже давно, я всё время делаю эротические фотосессии. Я этим живу. Они похвалили, но сказали - статья есть статья», - рассказала девушка.