В Сети появился редкий снимок Юлии Высоцкой с дочкой и сыном

Фотография была сделана еще до того, как дочь звезд угодила в ДТП. Это, напомним, случилось в 2013 году. Сейчас родители не выкладывают снимки со своим ребенком. Остается только догадываться, в каком она состоянии.

Фанаты Татьяны Кравченко отметили, что Юлия Высоцкая открыла кулинарную страницу со своими рецептами. Они попросили на нее подписаться.

Добавим, что Маше в этом году исполнится 21 год. Ее брат Петя на четыре года младше сестры.