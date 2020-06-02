52-летняя Памела Андерсон рассказала, что случилось с ее красным купальником из «Спасателей Малибу»

Образ актрисы в фирменной пляжной "униформе" запомнился миллионам зрителей культового сериала 90-х. Памела Андерсон сыграла роль спасительницы, работающей на одном из пляжей Калифорнии. Актриса обрела статус одной из самых привлекательных звезд телеэкранов, а ее красный монокини с высоким вырезом на бедрах до сих пор остается в трендах. Оказалось, что у Памелы Андерсон остался один "экземпляр" памятного купальника и он все еще подходит ей по размеру.

О, у меня есть один прямо здесь, в моем верхнем ящике! Он все еще подходит,

– сказала актриса.

Pamela Anderson Памела Андерсон ФОТО: Personalities/©2000 Credit:Topham Picturepoint

Памела призналась, что надевает купальник время от времени, чтобы повеселиться с друзьями, а также носит его в своей гостиной.