52-летняя Памела Андерсон рассказала, что случилось с ее красным купальником из «Спасателей Малибу»

Образ актрисы в фирменной пляжной "униформе" запомнился миллионам зрителей культового сериала 90-х. Памела Андерсон сыграла роль спасительницы, работающей на одном из пляжей Калифорнии. Актриса обрела статус одной из самых привлекательных звезд телеэкранов, а ее красный монокини с высоким вырезом на бедрах до сих пор остается в трендах. Оказалось, что у Памелы Андерсон остался один "экземпляр" памятного купальника и он все еще подходит ей по размеру.
О, у меня есть один прямо здесь, в моем верхнем ящике! Он все еще подходит,
– сказала актриса.
Памела призналась, что надевает купальник время от времени, чтобы повеселиться с друзьями, а также носит его в своей гостиной.
Культовый сериал "Спасатели Малибу" выходил на телеэкраны с 1989 по 1999 годы, а Памела Андерсон снялась в пяти сезонах. Ее персонаж Си Джей Паркер стал одним из самых популярных в сериале. Актриса разделяла мышление своей героини, поэтому мгновенно была принята на роль.