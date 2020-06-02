Темная версия вашего «я»: определяем по знаку Зодиака

Знакомство с темной стороной личности является ключом к познанию себя. Наряду с этим нельзя сказать, что эти качества абсолютно плохие. Возможно, обретение такой перспективы позволит вам узнать больше о себе, своей жизни и своей судьбе.

Хаос: Овен, Лев, Стрелец

Огненные знаки одержимы хаосом. Это состояние астрологи описывают как невыносимые чувства, терзающие душу, которые невозможно удержать внутри, их хочется выплеснуть, избавиться от них любой ценой. Все внутри бурлит, а снаружи раздражает и бесит. Представителям этих знаков так хочется мира и покоя, но он для них, как правило, недостижим. Беспочвенные и тягостные состояния тревоги, паники, гнева периодически нападают на них, их трудно выдержать, прежде всего потому что непонятен их источник и причина. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют уделять больше времени духовным практикам, чтобы научиться контролировать внутренний хаос.

Тьма: Телец, Дева, Козерог

Представители знаков Земли немного отрешены от мирской жизни. Их теневой элемент — внутренняя темнота. Тельцы, Девы и Козероги имеют огромный внутренний мир, в котором спрятаны не только полезные ресурсы, но и ограничения, которые мешают саморазвитию и стопорят успех в жизни. Земные знаки постоянно ведут борьбу за то, чтобы развеять внутреннюю мглу и выйти на светлую сторону. Как известно, в темноте веревок не видно, поэтому они вроде бы чувствуют, что связаны и им не комфортно в этом мире, но понять причины не могут. Однако есть способ увидеть внутренние богатства и снять ограничения. Раскрыть завесу тьмы можно при помощи техники самогипноза.

Пустота: Близнецы, Весы, Водолеи

Воздушная стихия дарит своим подопечным не только легкость, но и внутреннюю пустоту. Представители Воздуха могут быть «пустыми» во многих отношениях, даже если отказываются это признавать, но их жизнь часто напоминает черно-белое кино, где нет радости, свободы и счастья. Они всегда ищут что-то новое и лучшее, чтобы заполнить пустоту внутри себя и почувствовать вкус жизни. Самое главное тут — признать, что внутри каждого человека может скрываться бездна, и справиться с безразличием ко всему. Раскачать застывшие эмоции поможет выход за пределы зоны комфорта и творческое самовыражение.

Порочность: Рак, Скорпион, Рыбы