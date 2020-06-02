«Плакала, заставляла себя есть»: Брежнева почти неделю не могла выйти из депрессивного состояния

Вера Брежнева бывает крайне откровенна со своими поклонниками. Звезда долго не выходила на связь, а теперь вернулась, чтобы рассказать, что же с ней происходило. Оказалось, что к концу карантина у певицы закончились силы, чтобы поддерживать бодрость духа, пишет Woman.

По словам знаменитости, обычно она давала волю своим эмоциям. Когда ей становилось грустно, она выделяла для этого целый день: «Вот прям и плакала, и жалела себя, и ничего не хотелось делать, я ничего не делала. А на утро просыпалась и шла делать дела. Так было у меня и в этот раз… но одним днем это не закончилось».

Певица отметила, что все же смогла себя пересилить и не забросила спортивные занятия: «Я уговаривала себя заниматься (стоит отметить, что после тренировки настроение становилось лучше, как и состояние тела), уговаривала себя и продолжала делать все свои уроки. И есть, хотя не хотелось ничего и все было невкусное».