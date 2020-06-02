В Англии ввели запрет на секс между не живущими вместе людьми

Власти Англии ввели запрет на секс между не живущими вмести людьми. Как сообщает Mirror, данная мера введена в качестве профилактической в условиях угрозы распространения коронавируса.

До настоящего времени нарушителем считался тот, кто приходил к своему партнеру в гости. Отныне к ответственности могут быть привлечены все участники интимного процесса. Секс в общественных местах для желающих нарушить нововведении также под запретом.