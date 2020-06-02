Вт, 2.06.2020
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В Англии ввели запрет на секс между не живущими вместе людьми

Секс. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Данная мера введена в качестве профилактической в условиях угрозы распространения коронавируса, сообщает Пятый канал.

Власти Англии ввели запрет на секс между не живущими вмести людьми. Как сообщает Mirror, данная мера введена в качестве профилактической в условиях угрозы распространения коронавируса.

До настоящего времени нарушителем считался тот, кто приходил к своему партнеру в гости. Отныне к ответственности могут быть привлечены все участники интимного процесса. Секс в общественных местах для желающих нарушить нововведении также под запретом.

Согласно поправке к законопроекту «Об охране здоровья», жителям страны нельзя собираться свыше двух и более человек для любой формы социального взаимодействия, включая интимную близость.

Местной полиции даны рекомендации по «осмотрительности» и «здравому смыслу».

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