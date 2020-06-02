Стала известна причина смерти актера из фильма «Сумерки»

Причиной смерти актера Грегори Тайри Бойса, который сыграл в фильме "Сумерки", стало отравление наркотическими веществами. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Hollywood Reporter.
Коронер округа Кларк в штате Невада, который занимался определением смерти актера, подтвердил, что употребление наркотиков привело к внезапной смерти Грегори и его 27-летней девушки Натали. Последствия отравления кокаином и фентанилом привели к летальному исходу.
Напомним, что 13 мая Грегори Тайри Бойс и его подруга Натали были найдены мертвыми в апартаментах актера в Лас-Вегасе.
Кузен актера обнаружил тела Натали и Грегори в его спальне и сразу вызвал полицию. Поклонников романтической саги о вампирах шокировала эта новость.
В фильме "Сумерки" Грегори Тайри Бойс сыграл одноклассника главной героини Беллы, который чуть не сбил ее на своем авто.