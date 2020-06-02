Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова показала сына и дочь

Юлия Волкова прославилась в составе дуэта «Тату» вместе с Леной Катиной. Песни группы завоевали всемирную славу, а в Японии фан-клуб артисток состоял из миллионов поклонников. Волкова в марте 2009 года ушла из проекта и начала строить сольную карьеру. Через два года у Юлии вышли первые синглы.

В 2013 году певица перенесла операцию по удалению опухоли щитовидной железы и долго восстанавливала голос.

В Международный день защиты детей Юлия опубликовала в Instagram совместное фото с подросшими детьми. 15-летняя Виктория уже обогнала маму по росту, а 12-летний Самир вот-вот сравняется с ней. «Мой мир. Мой воздух. Мое всё. Дети - это самое главное и важное, это наш смысл жизни, это наше богатство. С Днем Защиты Детей», - прокомментировала публикацию артистка.

Одна из поклонниц спросила певицу, какая разница в возрасте между ее детьми. Юлия ответила: «3,3». Пользователи Сети эмоционально откликнулись на фото:

Юлия Волкова родила дочь Викторию в 19 лет. Ее отцом стал телохранитель певицы Павел Сидоров. Мужчина был женат и не собирался покидать семью – беременность артистки лишь ускорила разрыв. С 2006 года Юлия жила в гражданском союзе с Парвизом Ясиновым. В декабре 2007 года у пары родился сын Самир.

Юлия Волкова с детьми ФОТО: Instagram