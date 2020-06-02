Валерия показала, какой была в юности

На снимке запечатлены игры звезды с детьми от ее второго мужа Александра Шульгина – Анной, Арсением и Артемием.

«Самое главное в воспитании ребенка — любовь, ласка, забота, внимание, поддержка и защита. Родительская любовь –это крылья, которые помогают ребенку взлететь к высотам», - написала в Instagram певица.