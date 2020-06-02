ВИДЕО ⟩ Эдгар Гергель заселился в номер отеля за 1 евро и показывает, что ждало его внутри...

ФОТО: limon.ee

Руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель как обычный клиент на собственном опыте убедился, что это не шутка. Номер был забронирован с 1 на 2 июня и заселили действительно за один евро, при этом никаких других услуг на стойке регистрации не навязывали, лишь добавили, что завтрак можно заказать при желании за 8 евро. Но это вовсе не обязательно.

Отельный номер в гостинице ibis ФОТО: limon.ee

Номер достался на третьем этаже, всего в отеле 6 этажей и есть вид на город и на небольшой парк у дома. По кампании заселили номер с видом на парк, а не на город.

ibis - это трехзвездочный отель в центре Таллинна, в номерах которого нет холодильника, чайника. Но есть всё необходимо для комфортного сна и плазменный телевизор с небольшим количеством русских каналов.

ФОТО: limon.ee