Фонариком махать больше не модно! В окнах таллиннской высотки загорается сегодняшняя дата

На здании Swissôtel в Таллинне прошлой ночью красовалась цифра 2. Можно предположить, что так они сообщают о том, что ждут гостей из разных уголков мира и напоминают жителям страны, какое сегодня число. Издалека в вечерне-ночное время смотрится очень эффектно, особенно когда едешь по Тартускому шоссе в сторону центра города.
К слову, отель Radisson в Риге на набережной реки Западной Двины тоже ждет гостей и уже несколько недель там по вечерам красуется сердце, зажженное в окнах гостиницы.
Отели всего мира пострадали из-за коронавируса и каждый пытается хоть как-то привлечь туристов. Вчера таллиннская гостиница inger провела акцию, за считанные часы были распроданы более 400 номеров на всё лето по цене в 1 евро.
А вы собираетесь поддержать местных предпринимателей?