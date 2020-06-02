Фонариком махать больше не модно! В окнах таллиннской высотки загорается сегодняшняя дата

На здании Swissôtel в Таллинне прошлой ночью красовалась цифра 2. Можно предположить, что так они сообщают о том, что ждут гостей из разных уголков мира и напоминают жителям страны, какое сегодня число. Издалека в вечерне-ночное время смотрится очень эффектно, особенно когда едешь по Тартускому шоссе в сторону центра города.