Оскар Кучера заразился коронавирусом

В беседе с журналистом «Комсомольской правды» он заявил, что новым вирусом переболела вся его семья.

В течение довольно продолжительного времени ведущий шоу «Звезды сошлись» не появляется на съемочной площадке, чтобы не подвергать риску заражения членов съемочной группы.

«Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом. Семья перенесла легко, я чуть тяжелее, но без пневмонии и больницы», –сказал Кучера.

Он пояснил, что почувствовал симптомы недомогания во время майских праздников, а затем тест на COVID-19 дал положительный результат.

Сейчас Кучера чувствует себя здоровым, и по результатам повторного анализа коронавирус не подтвердился, а еще один тест показал наличие в его организме антител к инфекции.