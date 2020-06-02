Всякое может случиться: певица Валерия призналась, что запаслась консервами и гречкой

​Весной была объявлена пандемия коронавируса, и люди бросились скупать продукты и туалетную бумагу. Никто не мог тогда сказать, сколько придется сидеть на карантине, что будет с торговлей, не случится ли перебоев с поставками еды. Не стала исключением и певица Валерия, пишут DNI.