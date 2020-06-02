Всякое может случиться: певица Валерия призналась, что запаслась консервами и гречкой

Весной была объявлена пандемия коронавируса, и люди бросились скупать продукты и туалетную бумагу. Никто не мог тогда сказать, сколько придется сидеть на карантине, что будет с торговлей, не случится ли перебоев с поставками еды. Не стала исключением и певица Валерия, пишут DNI.
Певица Валерия, прежде не знавшая счета деньгам, решила действовать. И для начала запаслась продуктами, которые могли или подорожать, или вовсе исчезнуть с полок.
«Во мне вдруг проснулось хозяйственное начало, – рассказала артистка. – Тоже сделала чуть-чуть запасов, когда все бросились в магазины. Я купила консервов, три килограмма гречки. Она в любом случае не пропадает, ведь я ее люблю, это основа моей диеты».
Действительно, когда видишь похожую на девочку 52-летнюю артистку, хочется тоже питаться гречкой, чтобы стройностью и статностью хоть немного походить на нее.