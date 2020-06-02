Вт, 2.06.2020
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Алсу показала фото с подросшим сыном

Алсу.

ФОТО: Fadeichev Sergei/ITAR-TASS

Певица воспитывает троих детей. Сафина и Микелла не раз мелькали в Instagram Алсу, а вот Рафаэля она особо не показывала. Сыну артистки и бизнесмена Яна Абрамова уже три года.

В День защиты детей 37-летняя Алсу опубликовала фотографию со своими наследниками. Как и многие другие, они соблюдают режим самоизоляции. Дети и сама певица одеты в домашние костюмы в похожих цветах.

«Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото. С Днем защиты детей! Берегите друг друга», — написала Алсу. 

Поклонники обрадовались, что наконец-то увидели маленького Рафаэля. Правда, на снимке он повернут лицом к матери. Многие интересовались, почему на снимке нет ее мужа, Яна Абрамова. Вероятно, именно он делал этот семейный кадр. 

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