Алсу показала фото с подросшим сыном

Певица воспитывает троих детей. Сафина и Микелла не раз мелькали в Instagram Алсу, а вот Рафаэля она особо не показывала. Сыну артистки и бизнесмена Яна Абрамова уже три года.
В День защиты детей 37-летняя Алсу опубликовала фотографию со своими наследниками. Как и многие другие, они соблюдают режим самоизоляции. Дети и сама певица одеты в домашние костюмы в похожих цветах.
«Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото. С Днем защиты детей! Берегите друг друга», — написала Алсу.
Поклонники обрадовались, что наконец-то увидели маленького Рафаэля. Правда, на снимке он повернут лицом к матери. Многие интересовались, почему на снимке нет ее мужа, Яна Абрамова. Вероятно, именно он делал этот семейный кадр.