Таллиннский отель ibis распродал все номера за 1 евро на всё лето за считанные часы

Многие жители в Эстонии и за пределами страны надеялись, что отель ibis каждый день с 1 по 7 июня будет продавать небольшое количество номеров по 1 евро. Но все номера за такую цену были распроданы на всё лето уже в первые часы 1 июня. На данный момент предложение больше не действует. Об этом сообщено на сайте отеля.
«Дорогие клиенты, кампания в честь нашего дня рождения оказалась крайне популярной и все номера по льготной цене забронированы до конца лета.
В течение первых трех часов кампании было произведено 460 бронирований.
Отличный подарок на День рождения, спасибо всем! Если вы не успели забронировать номер за 1 евро, то ознакомьтесь с нашим специальным предложением, которое действует до 30 июня 2020», - сообщено на сайте ibis.
Портал Limon.ee лично проверил, что всё честно и скоро покажет вам, как выглядит номер за 1 евро в сутки в отеле ibis в центре Таллинна.