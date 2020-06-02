Таллиннский отель ibis распродал все номера за 1 евро на всё лето за считанные часы

Многие жители в Эстонии и за пределами страны надеялись, что отель ibis каждый день с 1 по 7 июня будет продавать небольшое количество номеров по 1 евро. Но все номера за такую цену были распроданы на всё лето уже в первые часы 1 июня. На данный момент предложение больше не действует. Об этом сообщено на сайте отеля.