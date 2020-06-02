«Погиб мой брат»: смерть друга от COVID-19 подкосила Якубовича

В Москве скончался Анатолий Гольдфедер, работавший долгое время генеральным продюсером телепрограммы «Поле чудес». Мужчину на 70-м году жизни убили коронавирус и сердечная недостаточность, пишет TopNews.

О смерти генерального продюсера и своего друга сообщил телеведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. По словам знаменитости, Гольдфедер скончался вечером 31 мая в Боткинской больнице.

Ранее Гольдфедер поступил в больницу с больным сердцем и коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

«Анатолий довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем, потом биопсия несколько месяцев назад показала, что у него лейкоз, позже ко всему прочему обнаружили и коронавирус», - рассказал Якубович.

Якубович подтвердил, что Гольдфедер был «феноменальным организатором» и 70% успеха «Поле чудес» - его заслуга.

«Мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат, это все, что я могу сказать», - добавил Якубович.