В Москве открылись непродовольственные магазины: сколько звезды потратили на покупки?

Стоимость колье составляет 1500 евро. Украшение, как выяснилось, ведущий «Прямого эфира» приобрел для жены Натальи Шкулевой, отметившей накануне 40-летний юбилей. Праздник, несмотря на карантин, дочь медиамагната отметила на широкую ногу в отеле Hyatt, где супруги арендовали номер с обширной террасой, пишет Telegram-канал «Татлер-батлер».

Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян решил похвастаться перед подписчиками своими покупками из ЦУМа. Он написал в Instagram, что купил себе новые вещи на миллион рублей (почти 13 000 евро). Без преувеличения!