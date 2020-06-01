В Москве открылись непродовольственные магазины: сколько звезды потратили на покупки?

Телеведущий Андрей Малахов оперативно отреагировал на открытие магазинов после карантина и тут же посетил бутик Cartier. Говорят, шоумен стал там первым посетителем: пришел в 11 утра и уже через 15 минут пробил на кассе колье-гвоздь и радостно ушел.
Стоимость колье составляет 1500 евро. Украшение, как выяснилось, ведущий «Прямого эфира» приобрел для жены Натальи Шкулевой, отметившей накануне 40-летний юбилей. Праздник, несмотря на карантин, дочь медиамагната отметила на широкую ногу в отеле Hyatt, где супруги арендовали номер с обширной террасой, пишет Telegram-канал «Татлер-батлер».
Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян решил похвастаться перед подписчиками своими покупками из ЦУМа. Он написал в Instagram, что купил себе новые вещи на миллион рублей (почти 13 000 евро). Без преувеличения!
На видео Дава показал фанатам, на что он потратил такие бешеные деньги. «Я вчера поднимал себе настроение как мог. Вот потратил миллион на покупки из ЦУМа. Купил себе Versace, где-то тысяч 60-70 стоит (около 1 000 евро) . Куртка Balenciaga — 93 тысячи (1192 евро). Короче, все дорого очень», — рассказал Дава.