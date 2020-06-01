Пн, 1.06.2020
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Папарацци поймали Леди Гагу во время прогулки, и все ужаснулись внешнему виду певицы

Леди Гага.

ФОТО: Suzan/Suzan/EMPICS Entertainment

Поклонники считают, что певица перестала следить за фигурой, пишет Пятый канал.

Популярная певица Леди Гага была замечена во время прогулки по Лос-Анджелесу со своим бойфрендом — исполнительным директором Майклом Палански. Фанатов поразил внешний вид звезды: она набрала явно не один лишний килограмм. Видимо, режим самоизоляции дал о себе знать.

На фото, которые опубликовало издание DailyMail, Леди Гага одета в спортивные черные лосины и такого же цвета спортивный лифчик. При этом вместо кубиков на животе, поклонники певицы увидели свисающий живот. Волосы звезда забрала в небрежный хвост, а на лице у нее была надета медицинская маска.

Весь внешний вид Леди Гаги вызвал у фанатов шок и даже отвращение. Они поспешили оставить негативные комментарии в социальных сетях.

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