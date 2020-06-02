Гороскоп на 2 июня: Стрельцу проявить щедрость, а Льву гениальность

Этот вторник в целом благоприятный день — нам содействуют удачные 11-е и 12-е лунные сутки. С самого утра рекомендуется проявлять оптимизм и активность. Но даже если ваше утро не было слишком бодрым, у вас все равно есть все шансы на успех и удачу сегодня.
Овен
С утра составьте подробный план дня и постарайтесь выполнить все его пункты.
Телец
День доставит вам много радости, если вы будете делиться своей удачливостью.
Близнецы
Хоть вы и настроитесь с утра на великие дела, родные все равно отвлекут, пишут vesti.ua.
Рак
Вам захочется рискнуть деньгами, но это не пойдет на пользу — руководствуйтесь рассудком.
Лев
Сегодня вы можете ярко увидеть и осознать свой талант или даже гениальность.
Дева
Вам трудно будет фокусировать внимание на чем-то одном, поэтому будете делать все и сразу.
Весы
Луна продолжает гостить в вашем знаке и содействовать во всем, что вы задумаете.
Скорпион
Не стоит держать в себе нежные и добрые чувства — дайте им вырваться наружу.
Стрелец
Обратите внимание на те дела, в которых вы можете проявить щедрость.
Козерог
Сегодня вы почувствуете себя в своей тарелке — насладитесь этим ощущением.
Водолей
Хотя звезды и не сулят денежных трудностей, все равно встанет финансовый вопрос.
Рыбы
Если вы находитесь в путешествии, даже небольшом, то удача будет вашей спутницей.