Гороскоп на 2 июня: Стрельцу проявить щедрость, а Льву гениальность

Овен

С утра составьте подробный план дня и постарайтесь выполнить все его пункты.

Телец

День доставит вам много радости, если вы будете делиться своей удачливостью.

Близнецы

Хоть вы и настроитесь с утра на великие дела, родные все равно отвлекут, пишут vesti.ua.

Рак

Вам захочется рискнуть деньгами, но это не пойдет на пользу — руководствуйтесь рассудком.

Лев

Сегодня вы можете ярко увидеть и осознать свой талант или даже гениальность.

Дева

Вам трудно будет фокусировать внимание на чем-то одном, поэтому будете делать все и сразу.

Весы

Луна продолжает гостить в вашем знаке и содействовать во всем, что вы задумаете.

Скорпион

Не стоит держать в себе нежные и добрые чувства — дайте им вырваться наружу.

Стрелец

Обратите внимание на те дела, в которых вы можете проявить щедрость.

Козерог

Сегодня вы почувствуете себя в своей тарелке — насладитесь этим ощущением.

Водолей

Хотя звезды и не сулят денежных трудностей, все равно встанет финансовый вопрос.

Рыбы