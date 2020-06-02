Вт, 2.06.2020
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Гороскоп на 2 июня: Стрельцу проявить щедрость, а Льву гениальность

Утро. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Этот вторник в целом благоприятный день — нам содействуют удачные 11-е и 12-е лунные сутки. С самого утра рекомендуется проявлять оптимизм и активность. Но даже если ваше утро не было слишком бодрым, у вас все равно есть все шансы на успех и удачу сегодня.

Овен

С утра составьте подробный план дня и постарайтесь выполнить все его пункты.

Телец

День доставит вам много радости, если вы будете делиться своей удачливостью.

Близнецы

Хоть вы и настроитесь с утра на великие дела, родные все равно отвлекут, пишут vesti.ua.

Рак

Вам захочется рискнуть деньгами, но это не пойдет на пользу — руководствуйтесь рассудком.

Лев

Сегодня вы можете ярко увидеть и осознать свой талант или даже гениальность.

Дева

Вам трудно будет фокусировать внимание на чем-то одном, поэтому будете делать все и сразу.

Весы

Луна продолжает гостить в вашем знаке и содействовать во всем, что вы задумаете.

Скорпион

Не стоит держать в себе нежные и добрые чувства — дайте им вырваться наружу.

Стрелец

Обратите внимание на те дела, в которых вы можете проявить щедрость.

Козерог

Сегодня вы почувствуете себя в своей тарелке — насладитесь этим ощущением.

Водолей

Хотя звезды и не сулят денежных трудностей, все равно встанет финансовый вопрос.

Рыбы

Если вы находитесь в путешествии, даже небольшом, то удача будет вашей спутницей.

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